فيديو مؤثر لفيل صغير يرفض ترك جثة والدته ويحاول إيقاظها

نيودلهي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر لفيل صغير يبلغ من العمر عامان يرفض ترك والدته الميتة بل حاول دفعها لإيقاظها.

وظهر الفيل وهو يحاول في يأس إيقاظ والدته وهو يراقبها لساعات، ويعتقد أن والدته البالغة من العمر 40 عاما لقيت مصرعها بعد سقوطها من أعلى تل وإصابة عنقها.

فيما قام مسئولو الغابات باحضار اثنين من أفيال الجامبو لإنقاذ الفيل الصغير بعد العثور عليه في غابة راجاجي في الهند.

ويمكن رؤية حراس الغابة يجرون الفيل الصغير من ذيله حتى تمكنوا في النهاية من فصله عن جثة والدته.