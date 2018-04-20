نشرة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث أوضحت الأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات: ” جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق الرياض، القصيم، حفر الباطن وحائل.

في حين تسبق برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 35 – 19 .. عوالق ترابية.

– مكة المكرمة: 39 – 25 .. سحب رعدية ممطرة.

– المدينة المنورة: 36 – 22 .. سحب رعدية.

– جدة: 34 – 25 .. عوالق ترابية.

– شرورة: 38 – 30 .. أتربة مثارة.

– نجران: 32 – 20 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 36 – 27 .. عوالق ترابية.

– أبها: 25 – 15 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 32 – 20 .. سحب رعدية.

– جازان: 36 – 28 .. أمطار رعدية.

– طريف: 28 – 14 .. أتربة مثارة.

– عرعر: 31 – 17 .. صحو.

– القريات: 29 – 15 .. صحو.

– رفحا: 35 – 20 .. صحو.

– تبوك: 32 – 15 .. عوالق ترابية.

– حائل: 34 – 18 .. سحب ركامية.

– سكاكا: 32 – 17 .. صحو.

– الدمام: 36 – 19 .. أتربة مثارة.

– حفر الباطن: 36 – 20 .. مشمس.

– الأحساء: 36 – 19 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 36 – 20 .. سحب ركامية.

– وادي الدواسر: 35 – 23 .. سحب ركامية.

– العلا: 33 – 17 .. عوالق ترابية.

– ينبع: 35 – 24 .. عوالق ترابية.

– الطائف: 30 – 18 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 32 – 24 .. صحو.