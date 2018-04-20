أب وأم يغتصبان ابنتهما ويعذباها بالألعاب الجنسية

كانبرا(صدى):

تجرد والدان روسيان من الرحمة ، وأقدما على قتل البراءة والطفولة في ابنتهما التي تبلغ من العمر 12 عاماً ن باغتصابها لأكثر من عام ، وتعذيبها بالألعاب الجنسية .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة الروسية بلاغاً بإقدام أب وأم على الاعتداء جنسياً على طفلتهما ذات الت 12 عاماً بطرق مروعة .

على الفور انتقلت الشرطة لمكان الواقعة ، وبالتحقيق مع الطفلة تبين أن الواقعة صحيحة ، وأكدت الطفلة أن ابواها كانا يجبرانها على الدخول سوياً في علاقة جنسية بنفس الوقت، كما كانا يقومان بتعذيبها بإحدى الألعاب الجنسية .

وبمواجهة الأبوان لم ينكرا ، وحاولا تبرير تصرفهما الشيطاني بتأكيدهما أنهما كانا يدربان ابنتهما على حياة سنّ البلوغ .

وبعرض القضية على المحكمة ، صدرت أحكام سريعة من القضاء الروسي لبشاعة الواقعة ، وقضت بحبس الأم 15 عاماً ، والأب 17 عاماً .