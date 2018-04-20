” العمل ” توضح إمكانية استعادة رسوم التأشيرة البديلة للعمالة المنزلية

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،عن عدم إمكانية استعادة رسوم التأشيرات البديلة للعمالة المنزلية، والتي تمنح في حال تعثر العامل في فترة التجربة بعد التأكد من ترحيله.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء التأشيرات يتم من خلال الجهة المصدرة لها، على أن تعود الرسوم آلياً من البنك إلى حساب المستفيد الذي تم السداد منه.

وأشارت إلى أن عدم سداد مستحقات التأمينات يؤثر فقط في الخدمات الإلكترونية للمنشأة، مؤكدة عدم إمكانية تجديد رخصة العمل في حال كان العامل في انتظار نقل الخدمة.