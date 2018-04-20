موعد إيقاف التقدم لـ ” حافز الاستقرار الوظيفي “

نايف السالم(صدى):

بعدما تم تحديد الموعد النهائي لقبول التقديم على مكافأة حافز الاستقرار الوظيفي 31 مارس الماضي، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن مد فترة التقديم لصرف الفواتير حتى الخميس المقبل الموافق 26 من أبريل.

وألزم الصندوق جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالموعد، مؤكدًا عدم قبول أي مطالبات بعد هذا الموعد.

ويحصل الموظف بموجب هذا البرنامج على راتب شهر عن السنة الأولى بما لا يتجاوز 4000 ريال، وشهرين عن السنة الثانية بما لايتجاوز 8000 ريال، ويشترط أن يكون لا يزال على رأس العمل.

ولفت ” هدف ” إلى احتساب أشهر التدريب ضمن مكافأة حافز الاستقرار الوظيفي، الذي استهدف دعم خطط التوطين.