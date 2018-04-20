تنبيه لأهالي الباحة بهطول أمطار مصحوبة بالبرد تستمر للمساء

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس ،اليوم الجمعة، يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد تسيل على اثرها الأودية والشعاب ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن الحالة تبدأ اليوم الساعة الرابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي ، بالمواطنين والمقيمين إلى الخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم.