توجيه بمعاملة المحاميات كالمحامين للترافع بالشكل المطلوب

نايف السالم(صدى):

بعد رفع إحدى المحاميات خطابا إلى الجهات العليا مطالبة بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة في مجال المحاماه، أصدر النائب العام سعود المعجب توجيها لجميع فروع النيابة العامة.

ووجه المعجب بمعاملة المحاميات السعوديات كالمحامين، من خلال تمكينهن من الاطلاع على أوراق موكليهن، والسماح بحضور التحقيق معهم وفقا للمادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية.

من جانبه أكدت المحامية بيان زهران أن هذا الأمر ليس بالجديد، وإنما هو حق لكل من لديها رخصة وتمارس مهنة المحاماة، مشيرة أن هذا التعميم صدر مؤخرًا، بسبب بعض الاجتهادات الشخصية أو الرؤى الفردية التي لا تمكّنها من ممارسة حقها في الترافع بالشكل المطلوب.

يجدر الإشارة إلى أن هناك دلائل لدعم المرأة أمام الجهات القضائية والعدلية تمثلت في توظيفها بـ 6 مجالات ومنحها رخصة التوثيق وزيادة نسبة المحاميات 120% إذ ارتفع عددهن إلى 244 محامية.