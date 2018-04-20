وسط الجدل حول سعر تذكرة السينما.. AMC : ” جميع التذاكر مباعة “

نورة الشهري (صدى):

رغم ما أثير من جدل كبير بين رواد موقع ” تويتر ” حول سعر تذكرة السينما الممثل في 75 ريالا للتذكرة، أعلنت شركة AMC بيع جميع تذاكر فيلم ” بلاك بانثر ” المقرر عرضة اليوم الجمعة.

ودشن الرواد هاشتاق ” تذكرة السينما 75 ريال ” ليتصدر قائمة الأكثر تداولا بالمملكة ، وجاءت التغريدات بين الاستياء والفكاهة.

كانت الشركة قد أوضحت أن العدد المسموح لكل عميل 6 تذاكر بسعر 75 ريال للتذكرة، لافته إلى أن السعر يشمل ضريبة الترفية البالغة 25٪ والتي تفرضها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، و5٪ ضريبة القيمة المضافة.

وفي سياق آخر أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن أوقات الصلاة ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد مواعيد عرض الأفلام.

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