” النصر ” الأكثر جماهيرية في استفتاء ” آل الشيخ “
تساءل رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ،عبر استفتاء طرحه على موقع ” تويتر ” ، عن أكثر الأندية جماهيرية في الدوري السعودي للمحترفين.
ووجه آل الشيخ سؤالًا بالاستفتاء وهو ” من أكثر الأندية جماهيريه في الدوري السعودي للمحترفين؟ ” ليضع خيارات التصويت بين الهلال ،والنصر، والأهلي، والاتحاد.
وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر ، وجاءت النتيجة لصالح النصر ليتصدر المركز الأول في الجماهيرية بنسبة تصويت 38%، ويليه الهلال بنسبة 34% في المركز الثاني ، ويأتي الاتحاد في المركز الثالث بنسبة 21% ، أما الأهلي فتذيل القائمة بنسبة 7% فقط .
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