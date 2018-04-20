” النصر ” الأكثر جماهيرية في استفتاء ” آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

تساءل رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ،عبر استفتاء طرحه على موقع ” تويتر ” ، عن أكثر الأندية جماهيرية في الدوري السعودي للمحترفين.

ووجه آل الشيخ سؤالًا بالاستفتاء وهو ” من أكثر الأندية جماهيريه في الدوري السعودي للمحترفين؟ ” ليضع خيارات التصويت بين الهلال ،والنصر، والأهلي، والاتحاد.

وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر ، وجاءت النتيجة لصالح النصر ليتصدر المركز الأول في الجماهيرية بنسبة تصويت 38%، ويليه الهلال بنسبة 34% في المركز الثاني ، ويأتي الاتحاد في المركز الثالث بنسبة 21% ، أما الأهلي فتذيل القائمة بنسبة 7% فقط .

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