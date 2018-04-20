” ساما ” تكشف عن خطة لاستبدال الريال الورقي بالمعدني وسحبه تدريجيا

علي القحطاني (صدى):

كشف مدير إدارة العملة في مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” وليد بن عبدالكريم السيال، عن وجود خطة لاستبدال الريال الورقي بالمعدني وسحبه تدريجيا من الأسواق.

وأوضح السيال أن الريال الورقي يستحوذ على 49 % من حجم النقد المتداول مقارنة بباقي الفئات ، وذلك لعدم دخوله في دورة النقد الطبيعية لانتقاله في التداول بين الجمهور يدا بيد.

وأشار إلى أنه لن يتم إيقاف تداول الريال الورقي، لكن سيتم تداوله إلى جانب الريال المعدني إلى أن يتم سحبه تدريجيا من التداول،وذلك في خطة تستهدف على المدى القريب إحلال الريال المعدني بدلا من الريال الورقي بالتعاون مع المصارف العاملة في المملكة، بحسب الاقتصادية.

ولفت إلى أن المؤسسة ستقوم بإطلاق حملة توعوية لإحلال الريال المعدني، تساعد في نشر الوعي المعرفي بتداول العملة المعدنية، والفوائد التي سيتم تحقيقها على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي.