بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم بيع البضاعة بمبلغ مضاعف عن ثمنها الأصلي
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم شراء البضاعة بثمن معين وبيعها بثمن مضاعف.
وأكد السند في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ،أنه يجب الالتزام بثمن البيع الذي حدده ولي الأمر للجميع، لا أكثر ولا أقل من السعر الذي تم تحديده من قبل ولي أمر الدولة.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين يقول فيه : ” نشتري البنزين من مصدره ونبيعه بسعر أعلى من سعر السوق، فما حكم ذلك ؟ ” .
#يستفتونك مع الشيخ عبدالرحمن السند @khalovhalahmari
حكم شراء بضاعة بمبلغ معين وبيعها بمبلغ مضاعف ؟https://t.co/Pcu8vbDdLF pic.twitter.com/RjjurQcKJ8
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 19, 2018
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