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إيقاف طبيبة أسنان بمستشفى الأفلاج العام

إيقاف طبيبة أسنان بمستشفى الأفلاج العام
حمود العنزي (صدى):

أعلنت مستشفى الأفلاج العام، أمس الخميس، إيقاف طبيبة أسنان من جنسية أجنبية بمركز طبي خاص؛ لتزويرها شهادة المهنة.

وأوضحت المستشفى أنه تم إيقاف الطبيبة عن العمل وإشعار المنشأة بعد أخذ التعهد عليهم بضرورة مراجعتهم لجنة النظر في المخالفات الطبية لاستكمال اللازم لتطبيق الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات.

ووجه مدير مستشفى الأفلاج العام بمتابعة لجنة الإشراف على القطاع الطبي الخاص بالمستشفى على الواقعة بالمركز الطبي الأهلي وضبطها.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف حصلت على ترخيص مزاولة المهنة اذا كانت شهادتها مزورة!!

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