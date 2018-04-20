بالفيديو.. صاحبة لافتة ” سأفجر نفسي ” توجه رسالة لحكومتها

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية إقدام امرأة كويتية بالوقوف بالقرب من مقر البورصة الكويتية، محذرة كل من يقترب منها من الانفجار، قامت السيدة ذاتها بتوجيه رسالة لحكومتها.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو، لتوجيه رسالتها للحكومة الكويتية قائلة : ” نبي نعيش ، والفاشنستات يعرضون اجسادهن عشان يعيشون “.

وتابعت : ” احنا كويتيات مو من الشارع مش عارفين نعيش ولا نسكن وخير الكويت مغطي العالم كله واحنا شلون نعيش “.

يذكر أن السيدة كانت قد حملت لافتة مكتوب عليها ” لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي ” ، بمقر البورصة ما استدعى حضور القوى الأمنية للتعامل معها ومعرفة خلفيات وأسباب ما أقدمت عليه.

وبعدما سيطرت الشرطة النسائية على الموقف، أوضحت السيدة أن أصحاب العقارات يرفضون تسكينها لأنها مطلقة، وأنها أرادت توصيل رسالتها.