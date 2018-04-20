ممثلو المعتقل السعودي ” القحطاني ” يسعون لإخراجه ” طبيًا ” من جوانتانامو

واشنطن(صدى):

يسعى محامي المعتقل السعودي محمد القحطاني، لإخراجه من خلال إقناع المحكمة بتدهور حالته الصحية وإصابته بالجنون بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في معتقل جوانتانامو.

وأكدت وكالة ” الأسوشيتدبرس ” الأمريكية أن محامي القحطاني يبذلون جهودهم لكي يحصل موكلهم على الاستئناف الطبي، وأنه مريض عقليا وأن حالته النفسية تدهورت بعد سنوات من السجن والاستجواب.

أوضحت الوكالة أن ممثلو القحطاني،طالبوا أمس الخميس، المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بإخضاعه للجنة طبية مختلطة، لتحديد ما إذا كان لديه مشكلات نفسية تستحق العودة إلى المملكة.

يذكر أن القحطاني متهما بأنه كان من المفترض أن يشارك في هجمات 11 سبتمبر، لكنه تم القبض عليه من قبل الجيش الباكستاني عند الحدود بين أفغانستان وباكستان عام 2001.