7 وظائف شاغرة للجنسيين بالاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً أمس 19 أبريل حتى 28 أبريل 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأَضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول تسويق.

– أخصائي تسويق (للنساء).

– أخصائي تسويق.

– مهندس إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

– محلل أول عمليات تكنولوجيا المعلومات.

– مشرف ضمان الجودة (عدد وظيفتين).

وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من https://stccareers.taleo.net/careersection/stc_external/joblist.ftl?lang=en