وفاة طالب وإصابة 4آخرون إثر حادث مروري بمحايل عسير

أبها(صدى):

توفى طالب وأصيب 3 آخرون إثر حادث مروري وقع بعد ظهر اليوم الخميس بمحايل.

وتعرض عدد من الطلاب لحادث انقلاب واصطدام نتج عنه وفاة عبدالإله بن حسن أحمد، وإصابة كل من: عبدالإله بن عمر حسن، وعلي بن أحمد حسن، ومحمد بن علي محمد، وجميعهم يدرسون بالصف الثالث المتوسط بمدرسة سلمان الفارسي المتوسطة بمحايل.

وقام مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم، ومساعده للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي، ومدير مكتب تعليم محايل محمد راجح، بزيارة المصابين، وقدموا واجب العزاء في المتوفى.