خبراء يكشفون موقع ” القنبلة النووية ” الإيرانية

طهران(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن موقع تطور فيه إيران قنبلة نووية، بالمخالفة للاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الغربية؛ لضمان سلمية برنامجها النووي.

وأشارت المصادر إلى أن طهران تعمل على تطوير السلاح النووي، مستغلة الانشغال العالمي بالأزمات القائمة حاليًا في عدد من بلدان المنطقة، لاسيما في سوريا؛ حيث زاد تعقيد الأحداث في الفترة الماضية.

وقال خبير إسرائيلي إن جهاز الموساد الإسرائيلي يمتلك بعضًا من هذه المعلومات؛ خاصة على صعيد تحديد المنشأة التي يتم داخلها العمل لإنتاج قنبلة نووية.

وأضا أن إحدى المكونات الرئيسة للقنبلة النووية الإيرانية يتم تجهيزها في منشأة فوردن مضيفًا: ” حتى اليوم لم تكشف إيران عما يجري في تلك المنشأة.

وتابع: إذا كان الموساد يمتلك صورًا لتلك المنشأة، فيمكنه من خلال تلك الصور على سبيل المثال إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.