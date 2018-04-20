شيخ قبيلة يستنكر إطلاق النار على النقطة الأمنية بعسير

أبها(صدى):

قال شيخ شمل قبائل آل برياع النماص الشيخ فايز الحيد، والذي ينتمي لقبيلته الإرهابي المتورط في إطلاق النار على نقطة أمنية بعسير : يعظم الخطب وتحل البلايا وتبقى سجلات البطولة شاهدًا لهم على ميادين التضحية نصرة للدين وخدمة الوطن وفداء من أجل كلمة التوحيد.

وأضاف : عاشوا أبطالا ومات من مات منهم شهيدًا وأصيب من أصيب مأجورًا معافا بإذن الله فلهم منا خالص الدعاء بشفاء مصابنا وقبول شهدائنا ولاعزاء لأيادي الغدر والخيانة.

وتابع : وما قاموا به من خرجوا على ولي الامر بإستهافهم رجال الامن وترويع الآمنين لهو عمل إجرامي مشين ومسيء للدين والوطن والقبيلة .

واستنكر هذا العمل معتبرًا إياه محط إدانة من جميع افراد القبيلة والمجتمع.