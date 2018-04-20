شيخ قبيلة يستنكر إطلاق النار على النقطة الأمنية بعسير
قال شيخ شمل قبائل آل برياع النماص الشيخ فايز الحيد، والذي ينتمي لقبيلته الإرهابي المتورط في إطلاق النار على نقطة أمنية بعسير : يعظم الخطب وتحل البلايا وتبقى سجلات البطولة شاهدًا لهم على ميادين التضحية نصرة للدين وخدمة الوطن وفداء من أجل كلمة التوحيد.
وأضاف : عاشوا أبطالا ومات من مات منهم شهيدًا وأصيب من أصيب مأجورًا معافا بإذن الله فلهم منا خالص الدعاء بشفاء مصابنا وقبول شهدائنا ولاعزاء لأيادي الغدر والخيانة.
وتابع : وما قاموا به من خرجوا على ولي الامر بإستهافهم رجال الامن وترويع الآمنين لهو عمل إجرامي مشين ومسيء للدين والوطن والقبيلة .
واستنكر هذا العمل معتبرًا إياه محط إدانة من جميع افراد القبيلة والمجتمع.
مغرد[ عدد التعليقات: 1446 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعدموا كل متشدد نرتاح منهم ومطا وعة ما يسمون بالصحوه الحمقا اعدموهم متشددين
الواقع[ عدد التعليقات: 6051 ] نشر منذ 2 ساعتين
التفريخ لازال شغال وهناك من يعيش في منطقة رمادية يحاول الدفاع والذود عن مشروع الدواعش الأوغاد