الأمير نواف يكشف أسباب استقالته.. ويؤكد: جمهور الهلال على رأسي ولم يظلمني

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس نادي الهلال سابقًا الأمير نواف بن سعد، اليوم الجمعة، سبب عدم تصريحه بالاستقاله من رئاسة النادي بعد الدوري مباشرة.

وأوضح ” الأمير نواف ” أنه كان يريد أن يصدر خبر إقالته بشكل رسمي وليس بتصريح، وذلك لتجنب الشائعات، لافتًا إلى أنه تحدث مع رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ قبل نهاية الموسم وشرح له أسباب الاستقالة.

كما أكد أنه لم يجبر على الاستقالة، وإنما كان عازمًا عليها قبل شهرين، قائلًا ” وصلت لمرحلة أصبحت فيها لا استطيع أن اخدم الهلال لذلك الاستقالة كانت أفضل خيار، كما كانت والدتي تطلب مني عدم ترك أسرتي بسبب أشغال كرة القدم ” .

وعن إقالة دياز، أشار الأمير نواف إلى وجود سوء فهم من جماهير الهلال تجاه خبر إقالة دياز، حيث يعتقد البعض أن المستشار تركي آل الشيخ له تدخل في الإقالة، قائلًا ” أقسم بالله بأن ذلك لم يحدث، وانا اتحمل مسؤولية إقالة دياز ” .

وأوضح أن جمهور الهلال يستحق شخص يكون متفرغ لهم، فجمهور الهلال له شخصية معينة لا يمتلكها أي نادي، مؤكدًا أن انتقاد الجمهور على رأسه أيًا كان، قائلًا ” جمهور الهلال على رأسي ولم يظلمني أبدًا ” .

وفي نهاية حديثه أكد الأمير نواف أن الهلال باقي مهما حدث فالإدارة متغيرة لكنه باقي، قائلًا ” من فضل الله، ففي الهلال نحن مكملين لبعض يذهب مجلس إدارة ويأتي اخر ولا يتغير شيء ” ، لافتًا إلى أنه لم يريد التعاقد مع مدرب جديد حتى لا تتورط به الإدارة التي ستكون خلفًا له.

كما وجه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، مؤكدًا أنه قدم الكثير لنادي الهلال خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أن المرحلة الحالية في الكرة السعودية هي تقليص ديون الاندية تمهيد لخصخصة الأندية.