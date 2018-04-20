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  3. خالد قاضي: تركي آل الشيخ أنقذ الهلال من الهبوط

خالد قاضي: تركي آل الشيخ أنقذ الهلال من الهبوط




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 5 ساعات

شكل الضفدع خرفن الطحالب يهبطون وانت يا الضفدع تهبط زود على منت هابط من اول والهلال ما يهبط

[ عدد التعليقات: 2436 ] نشر منذ 1 ساعة

المفروض الاهلي مهو بس يهبط المفروض يشطب بعد فضيحته مع حارس نادي الشباب والسمسار تيسير الجاسم

فضيحه من العيار الثقيل

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