خالد قاضي: تركي آل الشيخ أنقذ الهلال من الهبوط

الجمعة 20
أبريل
شكل الضفدع خرفن الطحالب يهبطون وانت يا الضفدع تهبط زود على منت هابط من اول والهلال ما يهبط
المفروض الاهلي مهو بس يهبط المفروض يشطب بعد فضيحته مع حارس نادي الشباب والسمسار تيسير الجاسم
فضيحه من العيار الثقيل
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1018 ] نشر منذ 5 ساعات
شكل الضفدع خرفن الطحالب يهبطون وانت يا الضفدع تهبط زود على منت هابط من اول والهلال ما يهبط
محمد[ عدد التعليقات: 2436 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض الاهلي مهو بس يهبط المفروض يشطب بعد فضيحته مع حارس نادي الشباب والسمسار تيسير الجاسم
فضيحه من العيار الثقيل