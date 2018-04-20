بالفيديو.. الشرطة تتعرف على هوية ممارسي ” التفحيط ” بالجوف

علي العنزي(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، التعرف على هوية قائدي مركبتين بدون لوحات بالتفحيط عند إحدى مدارس البنين بمركز العيساوية.

وقال النومس، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائدي مركبتين بدون لوحات بالتفحيط عند إحدى مدارس البنين بمركز العيساوية، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من التعرف على هوية المسؤولين عن الحادث.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ جرى تكثيف البحث والتحري وجرى التعرف على مرتكبي التفحيط وضبط قائد إحدى المركبتين وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر من قبل مركز شرطة العيساوية، وإحالته إلى إدارة مرور القريات لتطبيق النظام بحقه وجار إحضار الآخر.