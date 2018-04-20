وظائف شاغرة في شركة بوينج

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة العالمية بوينج “ Boeing ” للطيران- المتخصصة بمجال تصنيع الطائرات التجارية ونظم الدفاع والفضاء والأمن، عدد من الوظائف الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والظهران، وخميس مشيط.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مسؤول أنظمة أسلحة التدريب- F-15، مدرب طيار- F-15، أخصائي عمليات المشروع، قائد تحليل العمليات، قائد تقني- مركز دعم القرار.

وقالت الشركة إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أبريل 2018م.