على رأسهم العربي القطري.. ” الفيفا ” يغرم 5 فرق 592 ألف يورو

نواف السالم(صدى):

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الخميس، عقوبات على 5 فرق؛ بسبب مخالفتها لعقود اللاعبيين المتعاقدين معها، وعلى رأسها قاعدة عقود اللاعبيين التي تقضي بعدم وجود طرف ثالث.

وأوضح الفيفا أن الفرق المعاقبة هي ” بنفيكا وسبورتينغ لشبونة البرتغاليين، وسلتا فيغو ورايو فايكانو الإسبانيين، والعربي القطري ” ، دون الإعلان عن أسماء اللاعبين المعنيين بالمخالفات.

وأضاف أنه تم تغريم ” العربي القطري ” مبلغ 156 ألف يورو؛ حيث أبرم عقودًا عديدة مكنت طرفًا ثالثًا من التأثير على استقلالية النادي في خرق للفقرتين 4 و5 من الفصل 18 من القانون الناظم لانتقالات اللاعبين، بالإضافة إلى انتهاك السرية والفشل في إدخال معلومات صحيحة وإلزامية في النظام الدولي لمطابقة الانتقالات في إطار عمليات انتقال سبعة لاعبين مختلفين.

كما فرض على ” بنفيكا وسبورتينغ لشبونة ” غرامة مالية بقيمة 125 ألف يورو و91 ألف يورو على الترتيب؛ وذلك للجوئهما إلى الطرف الثالث في التعاقد مع لاعبين (صفقتان لكل منهما).

وغرم ” سلتا فيغو ورايو فايكانو ” الذي يلعب في الدرجة الثانية 65 ألف يورو و55 ألف يورو على الترتيب؛ وذلك لخرقهما القوانين المتعلقة بانتقالات اللاعبين وعقود اللاعبين القصر.