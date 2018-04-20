استطلاع أمريكي: النساء المغربيات هن أجمل النساء العربيات
أكد استطلاع أخير أجراه موقع أمريكي بأن النساء المغربيات هن أجمل النساء العربيات، إذ تبوأن الصدارة، متقدمات على السيدات الجزائريات والتونسيات والمصريات، بينما عُدت الفنلنديات أجمل نساء الكون.
وشمل الاستطلاع الأمريكي 64 دولة من دول العالم، وشارك فيه الآلاف من الأشخاص من مختلف دول والذين قاموا بالتصويت في هذا الاستفتاء، حيث جاءت النساء المغربيات في هذه المرتبة المتقدمة مقارنة مع نساء بلدان عربية أخرى وفقاً للاستطلاع الذي شهد تنافساً حاداً، إذ كانت التونسيات متقدمات في ترتيب الجمال العربي، قبل أن تسحب المغربيات البساطَ من تحت أرجلهن.
وجاء النساء المغربيات في المرتبة الأولى عربياً، والثلاثين عالمياً، ثم جاء بعدهن نساء تونس في المرتبة 31، ثم نساء لبنان في المرتبة 32، والجزائر في المرتبة 37، بينما البحرينيات والمصريات وردن في آخر الترتيب.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 815 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخبير نجر يقول جمال المغربيات خراط … غير الي بشمال المغرب فهن يشبهن الاسبانيات…
اما اجمل النساء فهن المصارنات.. خاصه الي تواضب على اكل الكشري والفسيخ والكرونب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8472 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسناً☺😁اتوقع كمان القرد تكرمون لو يعمل شد ونفخ وتجميل طلع الاول عالميا😊😂
nab3safi[ عدد التعليقات: 1063 ] نشر منذ 1 ساعة
إستطلاع يقوم أساسا على الانحلال والتعري والعهر !! نحن ولله الحمد نقبع في ذيل هذا الاستطلاع .. ونتصدر نساء الكون في إستطلاع الفضيلة والطهر والعفاف والحياء والستر والحشمة ..