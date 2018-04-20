استطلاع أمريكي: النساء المغربيات هن أجمل النساء العربيات

مليكة فؤاد(صدى):

أكد استطلاع أخير أجراه موقع أمريكي بأن النساء المغربيات هن أجمل النساء العربيات، إذ تبوأن الصدارة، متقدمات على السيدات الجزائريات والتونسيات والمصريات، بينما عُدت الفنلنديات أجمل نساء الكون.

وشمل الاستطلاع الأمريكي 64 دولة من دول العالم، وشارك فيه الآلاف من الأشخاص من مختلف دول والذين قاموا بالتصويت في هذا الاستفتاء، حيث جاءت النساء المغربيات في هذه المرتبة المتقدمة مقارنة مع نساء بلدان عربية أخرى وفقاً للاستطلاع الذي شهد تنافساً حاداً، إذ كانت التونسيات متقدمات في ترتيب الجمال العربي، قبل أن تسحب المغربيات البساطَ من تحت أرجلهن.

وجاء النساء المغربيات في المرتبة الأولى عربياً، والثلاثين عالمياً، ثم جاء بعدهن نساء تونس في المرتبة 31، ثم نساء لبنان في المرتبة 32، والجزائر في المرتبة 37، بينما البحرينيات والمصريات وردن في آخر الترتيب.