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وفاة طالب إثر حادث دهس في ينبع الصناعية

وفاة طالب إثر حادث دهس في ينبع الصناعية
نايف السالم(صدى):

توفى طالب ، إثر حادث دهس تعرض له على يد سائق الحافلة التي تقله من وإلى المدرسة بمدينة ينبع الصناعية.

وقالت مصادر إعلامية : ولا تزال الجهات المعنية تتحفظ وتحقق بالحادثة، فيما أودع السائق -آسيوي الجنسية- بالتوقيف تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن سائق الحافلة التابعة لتعليم الهيئة الملكية بينبع الصناعية أودى بحياة طالب يبلغ من العمر 9 سنوات بجوار منزله؛ عندما كان الطالب يتأهب لصعود الحافلة؛ حيث أدار سائق الحافلة عجلات الحافلة للخلف قبل أن يتمكن الطالب من الصعود ليلقى مصرعه.


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