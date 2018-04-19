وفاة طالب إثر حادث دهس في ينبع الصناعية

نايف السالم(صدى):

توفى طالب ، إثر حادث دهس تعرض له على يد سائق الحافلة التي تقله من وإلى المدرسة بمدينة ينبع الصناعية.

وقالت مصادر إعلامية : ولا تزال الجهات المعنية تتحفظ وتحقق بالحادثة، فيما أودع السائق -آسيوي الجنسية- بالتوقيف تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن سائق الحافلة التابعة لتعليم الهيئة الملكية بينبع الصناعية أودى بحياة طالب يبلغ من العمر 9 سنوات بجوار منزله؛ عندما كان الطالب يتأهب لصعود الحافلة؛ حيث أدار سائق الحافلة عجلات الحافلة للخلف قبل أن يتمكن الطالب من الصعود ليلقى مصرعه.