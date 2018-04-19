بالصور.. جمعية هندسية تعقد ملتقى ” نسعى لاستدامة الخير “

سعيد العجل(صدى):

عقدت جمعية هندسية مساء يوم الثلاثاء تاريخ 01/08/1439هـ الموافق 17/04/2018م ملتقاها الدوري في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات بالرياض بتشريف من الرئيس الفخري للجمعية سمو الامير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن آل سعود ، تم فيها التعريف بدور الجمعية في خدمة مشاريع القطاع الخيري وعرض ومبادراتها الخيرة لخدمة المجتمع.

وفي بداية الملتقى قدم رئيس مجلس ادارة جمعية هندسية المهندس ابراهيم بن عبد العزيز الحسين كلمة ترحيبية بالحضور نوه فيها بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهدة الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدعم العمل الخيري داخل المملكة وخارجها.

وأشار إلى أن العمل الخيري في المجالات الهندسية من الجوانب المهمة في الوقت الحاضر فالعديد من المشروعات الخيرية من مساجد واوقاف ومباني استثمارية وخدمية للجمعيات الخيرية تشتمل على الكثير من الاعمال الفنية والهندسية التي تتطلب الكثير من الاهتمام بالجودة والاستدامة وترشيد التكاليف وتقوم جمعية هندسية بتقديم خدماتها للقطاع الخيري والقطاع الحكومي بالتنسيق مع المكاتب الهندسية وبيوت الخبرة الاستشارية وبالتعاون مع المتطوعين من أعضاء الجمعية.

وذكر أن جمعية هندسية تطمح للمشاركة بفعالية بتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بالتنمية وزيادة اعداد المتطوعين بالمهن الهندسية في بناء بلدنا الغالي.

وفي ختام كلمته أوضح رئيس مجلس إدارة هندسية تتطلع إلى مشاركة المهندسين جميعا في الاعمال التطوعية، وتقدم بالشكر لقاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات لاستضافتها هذا الملتقى ضمن مسؤليتها لخدمة المجتمع.

بعدها عرض فلما وثائقيا يعرض اهداف الجمعية ومراحل تطورها واسهامات المهندسون المؤسسون والمجالس السابقة بانجازات جمعية هندسية وماقدمته من اعمال رائدة لرفع جودة منشآت القطاع الخيري، ثم قدم المشرف العام على جمعية هندسية المهندس عبد الرحمن بن سليمان الهزاع عرضا عن أنشطة الجمعية ورؤيتها (بان تكون الخيار الاول والرائد لتقديم الخدمات الهندسية للقطاع غير الربحي) وعرض مرتكزات الجمعية التي تقوم عليها وهي: تقديم الخدمات الهندسية وإدارة الشراكات والتطوع ورفع كفاءة الأداء وإدارة رأس المال لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية، كما عرض تصاميم إبداعية للمنشآت التي قامت جمعية هندسية بادارة مشاريعها للجمعيات الخيرية والاوقاف والمساجد والدراسات الاستشارية وتقارير الخبرة الفنية التي قام خبراء هندسية باعدادها ومبادراتها الخدمية للمجتمع ومنها مبادرة توفير الطاقة بالمساجد، ومبادرة تنفيذ دورات مياه ذكية للمرافق العامة، ومبادرة بوابة الكترونية للمساجد تجمع ما يتعلق بالمساجد من مخططات ومواصفات وعقود في بوابة الكترونية تفاعلية تكون مرجعاً هندسياً في بناء بيوت الله.

كما عرض شراكاتها مع كل من الهيئة السعودية للمهندسين وشركة تطوير المباني وصندوق التنمية العقاري والجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف) .

كما عرض المشرف العام أنشطة التطوع التي قام بها المهندسون والمكاتب الهندسية لخدمة المجتمع ، واعلن ان جمعية هندسية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين تنوي باذن الله إقامة ملتقي بعنوان (تطوع المهندسين خدمة للمجتمع) يوم الاثنين ١٤ شعبان ١٤٣٩ الموافق ٣٠ ابريل ٢٠١٨.

واكد المشرف العام على ضرورة العمل على ايجاد مصدر دخل مالي ثابت من الأوقاف ودعم إنشاء مبنى استثماري لهندسية بأرض الجمعية بمخرج 16 بالطريق الدائري لتحقيق الاستدامة المالية لجمعية هندسية لتتمكن من الاستمرار بتقديم اعمالها النبيلة لجميع منشآت القطاع الخيري في بلدنا الغالي بعدها صوت اعضاء الجمعية العمومية جمعية هندسية على عدة قرارات حظيت بموافقة أغلبية الاعضاء منها: إلغاء الرسوم المالية للأعضاء المنتسبين، الموافقة على اقتراض الجمعية، زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة إلى ٩ أعضاء.

وفي الختام كرم سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود الرئيس الفخري لجمعية هندسية بتكريم راعي الملتقى قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات والرعاة الاعلاميون قناة المجد وقناة الرسالة وملتقى صحافيون وملتقى إعلاميون.

