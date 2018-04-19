وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة القصيم، باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالرتب العلمية ” أستاذ، أستاذ مشارك، واستاذ مساعد ” .

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة للكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات التي لا يمنح فيها درجة الدكتوراه وفق التخصصات المحددة في الإعلان.

وأضافت أن شؤوط التقدم للوظائف كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج.

– أن يكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه. ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

– أن يكون حاصلًا على جميع المؤهلات (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) بنظام الانتظام.

– أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها الكلية له.

– أن يجتاز المتقدم أي شروط مطلوبة من مجلسي القسم والكلية المختصين.

كما أشارت إلى أن الوثائق المطلوبة هي:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية موضحاً بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

– صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

– موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أو استثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على رأس العمل.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف متاح على موقعها الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 15 شعبان 1439هـ، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .