بالفيديو.. عريس يتقدم لعروس بطريقة رائعة قبل 35 عاما بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم، مراسم تراثية لتقدم العريس إلى منزل العروس عام 1403هـ الموافق 1983م، قبل 35 عام تقريبًا في الرياض.

وظهر في الفيديو العديد من السيارات التي تزف العريس اثناء ذهابه إلى منزل العروس، وبعد وصله استقبله أهل العروس بفرحة عارمة.