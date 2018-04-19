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بالفيديو.. عريس يتقدم لعروس بطريقة رائعة قبل 35 عاما بالرياض

بالفيديو.. عريس يتقدم لعروس بطريقة رائعة قبل 35 عاما بالرياض
عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم، مراسم تراثية لتقدم العريس إلى منزل العروس عام 1403هـ الموافق 1983م، قبل 35 عام تقريبًا في الرياض.

وظهر في الفيديو العديد من السيارات التي تزف العريس اثناء ذهابه إلى منزل العروس، وبعد وصله استقبله أهل العروس بفرحة عارمة.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة

الله اكبر …
سنين مرت كالسحاب

[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله المستعان أيام الثمانينات
الملابس والسيارات والبراءة والقلوب الصافية حتى الموسيقى رجعتنا لهذاك الوقت 💔
الله يرحم أمي وأبوي ويخرجنا من هالدنيا على خير

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله ع الطريقة الجميلة ,, سنين مرت سريعا

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله ع الفرحة ربنا يوعدنا

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 36 دقيقة

ليت العريس يشوف المقطع ويطلع لنا بفديوا

[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 29 دقيقة

احلى ايام قول لزمان ارجع يزمان حتى الان اذكر زمن الطيبين سبحان الله احس بسعادة اني عشت احلى ايام الارض بدون تكلف قلوب غامرة بالحب والبساطة همه الانسان بيومه ٠

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