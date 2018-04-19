واشنطن تشكك في انتخابات تركيا.. والخارجية تتهم دمشق وموسكو بالتزوير

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الانسحاب المبكر لقوات التحالف الدولي من سوريا قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنهت تمتلك معلومات استخباراتية تؤكد أن دمشق وموسكو تحاولات منع وتأخير دخول المفتشين الدوليين إلى دوما، في الوقت الذي يعملان فيه على تنظيف موقع الهجوم الكيماوي بالمدينة.

وفي سياق منفصل، شكتت واشنطن في نزاهة وحرية الانتخابات التركية بسبب حالة الطواريء في البلاد، قائله ” لدينا شكوك في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في تركيا بسبب حالة الطوارئ ” .