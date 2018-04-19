بالفيديو.. رد فعل الطلاب بعد أن أخبرهم معلمهم بحزنه
أظهر مقطع فيديو، معلم وثق رد فعل طلابه بالصف الأول الإبتدائي أثناء ذكر لهم أنه حزين على إنتهاء العام، حيث أستشهد المعلم بدرس في المنهج أسمه الشجرة الحزينة.
وأوضحت ردود الفعل حبهم لهذا المعلم التربوي والأب في نفس الوقت.
تركي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي هو المعلم النموذج مو الذي يعنف طلابه
فهد[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة
الطالب لو يحب المدرس يصير يحب مواد الدراسة
alfahd42[ عدد التعليقات: 16608 ] نشر منذ 1 ساعة
كلامكم صحيح تركي وفهد
الجوهرة[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
المعلم هو الذي يخرج المهندس والدكتور والعالم ,,, الله يحفظ كل من يعلم أولادنا حرفا باحترام وحب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1542 ] نشر منذ 14 دقيقة
نعم المربي ونعم المعلم
بهكذا معلم نبني اجيال للوطن