بالفيديو.. رد فعل الطلاب بعد أن أخبرهم معلمهم بحزنه

حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، معلم وثق رد فعل طلابه بالصف الأول الإبتدائي أثناء ذكر لهم أنه حزين على إنتهاء العام، حيث أستشهد المعلم بدرس في المنهج أسمه الشجرة الحزينة.

وأوضحت ردود الفعل حبهم لهذا المعلم التربوي والأب في نفس الوقت.