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بالفيديو.. رد فعل الطلاب بعد أن أخبرهم معلمهم بحزنه

بالفيديو.. رد فعل الطلاب بعد أن أخبرهم معلمهم بحزنه
حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، معلم وثق رد فعل طلابه بالصف الأول الإبتدائي أثناء ذكر لهم أنه حزين على إنتهاء العام، حيث أستشهد المعلم بدرس في المنهج أسمه الشجرة الحزينة.

وأوضحت ردود الفعل حبهم لهذا المعلم التربوي والأب في نفس الوقت.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي هو المعلم النموذج مو الذي يعنف طلابه

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 1 ساعة

الطالب لو يحب المدرس يصير يحب مواد الدراسة

[ عدد التعليقات: 16608 ] نشر منذ 1 ساعة

كلامكم صحيح تركي وفهد

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة

المعلم هو الذي يخرج المهندس والدكتور والعالم ,,, الله يحفظ كل من يعلم أولادنا حرفا باحترام وحب

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