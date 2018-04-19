وفاة مقيم بجدة بسبب تطاير شظايا من مكيف

نايف السالم(صدى):

توفى مقيم إثيوبي، اليوم الخميس، في جدة، بسبب تطاير شظايا من مكيف أصابت إحداها رأسه ليفارق الحياة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان: إن مقيمًا إثيوبيًا توفى مساء اليوم نتيجة إصابته بشظايا تطايرت من مكيف أثناء مروره أمام محل لصيانة المكيفات بحي الرويس بجدة.

وأضاف العقيد سرحان أن المقيم الإثيوبي لقي مصرعه أثناء مروره أمام محل لصيانة المكيفات في الوقت الذي حدث به انفجار بمكيف يرجح أنه حدث أثناء أعمال الصيانة، لم تعرف أسبابه حتى اللحظة، ونتج عنه تطاير شظايا أصابت إحداها رأس المقيم الإثيوبي وتسببت في وفاة في موقع الحادث، كما أُصيب عامل هندي يعمل بالمحل بإصابات طفيفة في القدم عولج من قِبل الهلال الأحمر بالموقع.