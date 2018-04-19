وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وقالت الجامعة إنّ الوظائف المتاحة على مسمى: محلل المالية والتخطيط، قائد خدمات الوصول، قائد المستودع الرقمي، ومدير الأرشيف والسجلات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أبريل 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة اضغط هنا.