” العقاري ” يوضح إجراءات حصول الأبناء على قرض والدهم المتوفي

عادل الحربي(صدى):

أعلن الصندوق العقاري، اليوم الخميس، عن إجراءات حصول الأبناء على قرض والدهم الذي توفى قبل استلامه للقرض.

وأوضح الصندوق أن الورثة عليهم اتباع الإجراءات التالية:

– توكيل واحد من الورثة للتعامل بالنيابة عنهم مع الجهات ذات العلاقة.

– يتوجه وكيل الورثة إلى وحدة خدمة المستفيدين بفروع الصندوق العقاري.

– يقوم وكيل الورثة باستكمال إجراءات الاستفادة من القرض العقاري ” التمويل المدعوم ” .

وجاء هذا التصريح ردًا من حساب العناية بالعملاء التابع للصندوق على ” تويتر ” ، على استفسار أحد المواطنين في هذا الأمر.

يُذكر أن التمويل المدعوم هو أحد برامج صندوق التنمية العقارية، وبدأ العمل به منذ فبراير 2017، ويحفز التمويل المستفيدين على الانتظام بالسداد، حتى يتمكنوا من الحصول على مبلغ الدعم الشهري.