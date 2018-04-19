فيفا: تمنياتنا للنجم حمزة صالح بعيد ميلاد سعيد

نواف السالم(صدى):

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، بعيد ميلاد النجم حمزة صالح رقم 51 .

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شارك في كأس العالم عامي 1994 و1998 وشارك مع المنتخب السعودي في بطولتي كأس القارات عامي 1992 و1997، تمنياتنا للنجم حمزة صالح لاعب الأهلي السابق بعيد ميلاد سعيد.

ويشار إلى أن حمزة صالح وصل مع الأخضر إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم عام 1994 لكن الأخضر ودع البطولة وقتها بعد الخسارة من المنتخب السويدي بثلاثية مقابل هدف.

وشارك حمزة صالح مع المنتخب الوطني في مونديال 1998 بفرنسا حيث خرج الأخضر من الدور الأول للمسابقة.