ضبط 29 وافداً مخالفاً لقرار توطين الاتصالات‎ بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قامت فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء البارحة، بالتعاون مع قوة الضبط الميداني وإدارة التحريات والبحث الجنائي، بحملة تفتيشية مشتركة على أحد المجمعات التجارية الكبرى بحي البطحاء.

واستهدفت الحملة محلات بيع وصيانة الجوالات والكشكات الصغيرة في ممرات المجمع؛ للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لقرار توطين قطاع الاتصالات.

ونتج عن الحملة تحرير 9 مخالفات، وضبط 29 وافداً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإنهاء إجراءات ترحيلهم.

وقاال مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع، إن المفتشين الميدانيين نفذوا 77 زيارة تفتيشية ليلة البارحة، موضحاً أن هذه الحملات التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة الرياض مستمرة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين.

