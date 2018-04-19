بالصور.. اشتعال حريق في ” كيبل ” مكشوف بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن اشتعال حريق في كيبل كهربائي أرضي جنوب شرقي الطائف.

وقال المرطز الوطني إنه تلقى بلاغًا عن صوت انفجار قوي, وخروج لهب من الأرض أمام البوابة الرئيسة للمستشفى, وسارعت فرق الدفاع الدني بالانتقال إلى مكان الحادث.

وأضاف: اتضح وجود كيبل كهربائي مسحوب من عداد المسجد إلى الكافتيريا, ومدفون بشكل خاطئ وسطحي ويُشكل خطورة عالية على عابري الطريق المؤدي إلى المستشفى, فيما تم اتخاذ اللازم وفصل التيار الكهربائي عن طريق شركة الكهرباء.

ونتج عن الحادث إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى المؤدية إلى الطوارئ, وتحويل الحركة عن طريق البوابة الأخرى.

