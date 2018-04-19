بالصور.. وفاة عاملين مصريين داخل خزان صرف صحي وسط جدة

نايف السالم(صدى):

توفى عاملان مصريان اليوم الخميس وتم انتشالهما من قبل فرق الإنقاذ من داخل خزان صرف صحي وسط محافظة جدة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابعه لمدني جدة باشرت اليوم بلاغا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحد عن سقوط شخصين بداخل خزان صرف صحي وسط المحافظة.

وأضاف العقيد سرحان أن الفرق والمعدات المساندة انتقلت على الفور لموقع الحادث الواقع بداخل فناء منزل مكون من دورين، ومع وصول الفرق اتضح وجود خزان صرف صحي بعمق ٢،٥م وعرض ١٢م٢ بداخله شخصين يمكن مشاهدتهما من على فوهة الخزان عن طريق الفرق.

وأوضح أن الاختناق كان سبباً في وفاتهما نتيجة عدم استخدام وسائل السلامة المطلوبة للعمل في مثل تلك الأماكن المكتظة بالغازات السامة الناتجة عن المياه الآسنة.

