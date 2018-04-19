الأخضر يواجه نظيره الإيطالي وديًا بسويسرا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، على مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الإيطالي ودياً يوم 28 مايو على ملعب كيبون بارك في مدينة سانت غالين بسويسرا.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، وستكون هذه المباراة هي الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان.

ويذكر أن الأخضر يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم بجوار منتخبات مصر وروسيا وأوروغواي.