وفاة وإصابة شخصين نتيجة حريق بمحل تجاري في جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، اليوم الخميس، وفاة شخص وإصابة آخر؛ بسبب اشتعال حريق نتج عن تسرب غاز داخل أحد المحال التجارية بحي الرويس في جدة.

وأوضح المركز على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، قائلًا ” تسرب غاز داخل أحد المحال التجارية بمحافظة جدة/حي الرويس يتسبب باشتعال حريق نتج عنه وفاة 1 وإصابة 1 ” .