وفاة وإصابة شخصين نتيجة حريق بمحل تجاري في جدة
أعلنت المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، اليوم الخميس، وفاة شخص وإصابة آخر؛ بسبب اشتعال حريق نتج عن تسرب غاز داخل أحد المحال التجارية بحي الرويس في جدة.
وأوضح المركز على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، قائلًا ” تسرب غاز داخل أحد المحال التجارية بمحافظة جدة/حي الرويس يتسبب باشتعال حريق نتج عنه وفاة 1 وإصابة 1 ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16601 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,الله يرحمه ويشفي المصاب
فيصل[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يرحمه ويصبر أهله
فهد[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله ,,الله يرحمه