تشييع جثمان ” الرويلي ” شهيد الوطن في طريف
شيّعت جموع من المواطنين بمحافظة طريف مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمجد ضحوي الرويلي، أحد أبناء مدينة طريف، الذي استُشهد أثناء تأديته واجبه دفاعاً عن دينه ووطنه.
ويذكر أنه تم نقل جثمان الفقيد إلى محافظة ” طريف ” واستقباله في مطار طريف مساعد قائد حرس الحدود بقطاع طريف العقيد تركي جهجاه بصيص المطيري.
فهد[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويصبر أهله وذويه
فيصل[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون ,, أبطالنا نفتخر فيكم