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تشييع جثمان ” الرويلي ” شهيد الوطن في طريف

تشييع جثمان ” الرويلي ” شهيد الوطن في طريف
نايف السالم(صدى):

شيّعت جموع من المواطنين بمحافظة طريف مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمجد ضحوي الرويلي، أحد أبناء مدينة طريف، الذي استُشهد أثناء تأديته واجبه دفاعاً عن دينه ووطنه.

ويذكر أنه تم نقل جثمان الفقيد إلى محافظة ” طريف ” واستقباله في مطار طريف مساعد قائد حرس الحدود بقطاع طريف العقيد تركي جهجاه بصيص المطيري.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويصبر أهله وذويه

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون ,, أبطالنا نفتخر فيكم

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