التحالف العربي: إيران تغذي الإرهاب وقادرون على التصدي لها

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية في الساحل الغربي اليمني هدفها تأمين الجهة الشرقية للمنطقة قبيل التحرك نحو الحديدة.

وأوضح ” المالكي ” أنه في حال سقوط صعدة في يد مليشيا الحوثي الإيرانية ستسقط العاصمة صنعاء بلا شك.

كما أشار إلى أن النظام الإيراني يغذي الإرهاب، خاصة من ناحية تهريب الصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي وتهديد سلامة الملاحة البحرية، مؤكدًا امتلاك التحالف كافة الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية المسيرة التي هربتها طهران لمليشيا الحوثي.

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