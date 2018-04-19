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بالفيديو.. أب يدفع ابنته لتلقي نفسها من أعلى سطح المنزل

بالفيديو.. أب يدفع ابنته لتلقي نفسها من أعلى سطح المنزل
نيودلهي(صدى):

تعرضت فتاة هندية للاعتداء بوحشية من قبل والدها ، الذي انهال عليها بالضرب المبرح ، ما دفعها لإالقاء نفسها من أعلى سطح المنزل للهروب منه .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الأب وهو يعتدي على ابنته التي تبلغ من العمر 12 عاما، بالضرب المبرح فوق سطح المنزل، مستخدما حذاء، وعندما ابتعد عنها ركضت الفتاة بسرعة ورمت نفسها لتسقط على الأرض بطريقة مروعة، حيث هرع الأهالي إليها وتم نقلها إلى المستشفي، حيث أصيبت بكسور في قدميها والحبل الشوكي.

فيما ألقت الشرطة الهندية القبض على الأب بتهمة أعتداءه على ابنته القاصر بطريقة مروعة كادت أن تودي بحياتها .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذه الطريقة تدل علة أن الاب مريض نفسي

[ عدد التعليقات: 45951 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, مادام الحبل الشوكي حصل له ماحصل .. خلاص انتهت حتى وان كانت حيه تتردد انفاسها ,,

[ عدد التعليقات: 2624 ] نشر منذ 43 دقيقة

اعوذ بالله من شره دام الحبل الشوكي شلل الله يكفينا الشر

[ عدد التعليقات: 16601 ] نشر منذ 38 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,, المريض يبعدون عنه الله لايبلانا

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