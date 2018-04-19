بالفيديو.. أب يدفع ابنته لتلقي نفسها من أعلى سطح المنزل

نيودلهي(صدى):

تعرضت فتاة هندية للاعتداء بوحشية من قبل والدها ، الذي انهال عليها بالضرب المبرح ، ما دفعها لإالقاء نفسها من أعلى سطح المنزل للهروب منه .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الأب وهو يعتدي على ابنته التي تبلغ من العمر 12 عاما، بالضرب المبرح فوق سطح المنزل، مستخدما حذاء، وعندما ابتعد عنها ركضت الفتاة بسرعة ورمت نفسها لتسقط على الأرض بطريقة مروعة، حيث هرع الأهالي إليها وتم نقلها إلى المستشفي، حيث أصيبت بكسور في قدميها والحبل الشوكي.

فيما ألقت الشرطة الهندية القبض على الأب بتهمة أعتداءه على ابنته القاصر بطريقة مروعة كادت أن تودي بحياتها .