الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين بتعز

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش اليمني، اليوم الخميس، من السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية تطل على مديرية الراهدة جنوب محافظة تعز، بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

وأكد المسؤول العسكري النقيب محمد النقيب، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبل الغريب شمال الحمالية وتبتي الحمراء وكربة بطور الباحة في عملية عسكرية نوعية، كما تم تحرير جبل الرزمة وقرن الكهرباء المطل على الراهدة.

وأوضح ” النقيب ” أن العمليات العسكرية على مواقع مليشيا الحوثي الإيرنيى أسفرت عن مصرع العشرات من الحوثيين، مكبده إياهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وذلك بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع المليشيات التي تم تحريرها.