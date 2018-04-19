بالفيديو.. حادث عنيف لدورية مرور بشارع عام

عادل الحربي(صدى):

تعرضت إحدى دوريات المرور إلى حادث عنيف في أحد الشوارع العامة، ما تسبب في أضرار جسيمة بالدورية والسيارات المتوقفة في الشارع.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تم رصده من قبل كاميرا مراقبة مثبته في أحد المحال التجارية بالشارع، لحظة اصطدام الدورية بعدد من السيارات المتوقفة في الشارع بعد اصطدامها بالرصيف.

ولا يوجد أي تفاصيل أخرى عن الحادث من حيث مكان وقوعه أو أسبابه، أو الحالة الصحية لمرتادي الدورية.

