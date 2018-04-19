بالفيديو.. حادث عنيف لدورية مرور بشارع عام
تعرضت إحدى دوريات المرور إلى حادث عنيف في أحد الشوارع العامة، ما تسبب في أضرار جسيمة بالدورية والسيارات المتوقفة في الشارع.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تم رصده من قبل كاميرا مراقبة مثبته في أحد المحال التجارية بالشارع، لحظة اصطدام الدورية بعدد من السيارات المتوقفة في الشارع بعد اصطدامها بالرصيف.
ولا يوجد أي تفاصيل أخرى عن الحادث من حيث مكان وقوعه أو أسبابه، أو الحالة الصحية لمرتادي الدورية.
فهد[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله , ان شاء الله ما يكون في اصابات
فيصل[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 33 دقيقة
القدر يأتي فجأة تكون موقف السيارة ترجع تلاقيها دمار ,,, لا اله الا الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 16601 ] نشر منذ 31 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,يمكن مشغول في شي
تركي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 29 دقيقة
ما تهم السيارات المهم ما يكون في اصابات