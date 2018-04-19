حساب المواطن يحل مشكلة إرفاق مستندات المستقلين

نايف السالم(صدى):

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المستفيدين على مدار الساعة، وفيما يتعلق بإرفاق مستندات المستقلين.

وأفاد حساب المواطن أنه لا بد من إرفاقها مرتين مرة في خانة المرفق الخاص بالفرد، ومرة أخرى في خانة المرفق الخاص بالعائلة لمن هم فوق الـ24 عاماً.

وقال حساب المواطن رداً على سؤال فرد مستقل أرفق مرفقات تخصه وتخص العائلة لكن تم رفضها: لا بد من إرفاق مستندين باسمك عقد إيجار أو فاتورة كهرباء أو صك ملكية يتم إرفاقها مرتين، مرة في خانة المرفق الخاص بك ومرة أخرى في خانة المرفق الخاص بالعائلة.