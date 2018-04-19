” الجبال ” يقود الأهلي في دور أبطال آسيا خلفا لـ ” ريبروف “

ماجد الأشرم(صدى):

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول الأوكراني سيرجي ريبروف، وتعيين المدرب التونسي القدير فتحي الجبال خلفًا له.

وأوضح النادي أن المدرب التونسي سيتولى قيادة الفريق في مواجهتي الذهاب والغياب من دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، على أن يصل جدة خلال الأيام القادمة.

كما قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ ماجد النفيعي الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ على تكفله بكامل قيمة إلغاء عقد سيرجي ريبروف، بالإضافة إلى تكفله بكامل قيمة عقد المدرب الجديد.