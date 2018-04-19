خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فاضل دعيج الصباح

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .