شراكة بين AMC سينما ونون لبيع تذاكر العرض الأول لـ ” بلاك بانثر “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت سينما الرياض AMC، اليوم الخميس، عن شراكتها الاستراتيجية مع منصة التسوق الإلكترونية السعودية الإماراتية ” نون ” ؛ لبيع التذاكر الخاصة بالعرض الأول لفيلم ” بلاك بانثر ” .

وأوضحت الشركة أن العدد المسموح لكل عميل 6 تذاكر بسعر 75 ريال للتذكرة، لافته إلى أن السعر يشمل ضريبة الترفية البالغة 25٪ والتي تفرضها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، و5٪ ضريبة القيمة المضافة.

كما أشارت إلى أنه سيتم البدء في بيع تذاكر العرض الأول في تمام الـ12 صباحًا غدًا الجمعة، على أن يكون موعد العرض في تمام الثامنة والنصف مساءً من نفس اليوم.

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