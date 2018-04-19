مجموعة مستشفيات السعودي الألماني تحصد جائزة أكثر 100 علامة تجارية

سعيد العجل(صدى):

استمراراً للنجاحات المتتالية التي تحققها مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، تمكنت المجموعة من حصد جائزة أكثر 100 علامة تجارية رواجاً في السوق السعودي وذلك وفقاً للدراسة التي قامت بإجرائها إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك لكونها أكبر مجموعة متواجدة بالمملكة والتي تحقق رواجاً كبيراً والمصحوب بنسبة رضا كبيرة من المراجعين حيث كانت نسبة الإستفتاء 80 % من السعوديين ونسبة 20 % من الأجانب.

وتسلّم الجائزة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة سعادة الأستاذ مكارم صبحي بترجي نيابة عن والده سعادة المهندس صبحي بن عبدالجليل بترجي وذلك خلال الحفل الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس الأربعاء بقاعة ليلتي بمحافظة جدة .

