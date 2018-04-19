البنتاجون ترجح استخدام غازي السارين والكلور في سوريا.. وتحذر نظام الأسد
رجحت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، اليوم الخميس، وجود غاز السارين والكلور في الأهداف الثلاثة التي تم قصفها في سوريا الأسبوع الماضي.
ووجهت البنتاجون تحذير شديد اللجهة إلى النظام السوري بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، قائله ” على الأسد أن يعرف أن العالم لن يتسامح في استخدام الأسلحة الكيماوية.
كما أكدت أن الأنظمة الدفاعية للأسد وروسيا أثبتت عدم فعاليتها، لافته إلى أن واشنطن لا ترى مؤشرًا على أن الحكومة السورية مستعدة لشن هجوم كيماوي جديد لكنها تبقى يقظة.
فهد[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله ينتقم من بشار ,,حسبي الله ونعم الوكيل
فيصل[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 33 دقيقة
سيأخذ الله حق هذه الاطفال من رقبة بشار والمجرمين معه ,, الله ينتقم منه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16554 ] نشر منذ 31 دقيقة
آمين ومن عاونه