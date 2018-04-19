البنتاجون ترجح استخدام غازي السارين والكلور في سوريا.. وتحذر نظام الأسد

واشنطن(صدى):

رجحت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، اليوم الخميس، وجود غاز السارين والكلور في الأهداف الثلاثة التي تم قصفها في سوريا الأسبوع الماضي.

ووجهت البنتاجون تحذير شديد اللجهة إلى النظام السوري بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، قائله ” على الأسد أن يعرف أن العالم لن يتسامح في استخدام الأسلحة الكيماوية.

كما أكدت أن الأنظمة الدفاعية للأسد وروسيا أثبتت عدم فعاليتها، لافته إلى أن واشنطن لا ترى مؤشرًا على أن الحكومة السورية مستعدة لشن هجوم كيماوي جديد لكنها تبقى يقظة.